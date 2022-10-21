وطنية
لعلج يطالب بإسقاط ضريبة التضامن
قدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب مقترحات لتعزيز زخم الاستثمار، تهم التخفيضات الضريبية في مشروع القانون المالي. وأوضح شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في لقاء بالبيضاء، أن قانون المالية يأتي في سياق اقتصادي عالمي صعب يتسم بتوالي الأزمات وبتضخم غير مسبوق، ما يؤثر سلبا علىأكمل القراءة »
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