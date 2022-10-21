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وطنية

لعلج‭ ‬يطالب‭ ‬بإسقاط‭ ‬ضريبة‭ ‬التضامن

منذ دقيقتين
قدم‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬لمقاولات‭ ‬المغرب‭ ‬مقترحات‭ ‬لتعزيز‭ ‬زخم‭ ‬الاستثمار،‭ ‬تهم‭ ‬التخفيضات‭ ‬الضريبية‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬المالي‭.  ‬ وأوضح‭ ‬شكيب‭ ‬لعلج،‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬لمقاولات‭ ‬المغرب،‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬بالبيضاء،‭ ‬أن‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬اقتصادي‭ ‬عالمي‭ ‬صعب‭ ‬يتسم‭ ‬بتوالي‭ ‬الأزمات‭ ‬وبتضخم‭ ‬غير‭ ‬مسبوق،‭ ‬ما‭ ‬يؤثر‭ ‬سلبا‭ ‬على‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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