الرياضة
طنجة يخطف أول نقطة
فاضل: تحررنا من الضغط واستعادة الثقة أهم من النتيجة دشن اتحاد طنجة مرحلة ما بعد بادو الزاكي بحصوله على أول نقطة في رصيده هذا الموسم، بعد تعادله أمام الوداد الرياضي بالملعب الكبير بطنجة، دون أهداف، أول أمس (الأربعاء)، ضمن مؤجل الدورة الخامسة من بطولة القسم الأول. وكانأكمل القراءة »
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