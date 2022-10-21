الرياضة
عموتة: العياء والملعب أثرا علينا
قال إنه واجه منافسا يعيش أزمة لكنه محترم قال الحسين عموتة، مدرب الوداد، إن فريقه تأثر بالعياء وسوء أرضية الميدان. وأوضح عموتة عقب نهاية المباراة، “واجهنا فريقا يعيش أزمة نتائج، لكنه فريق محترم، كان بإمكانه أن يحقق انتصارات لولا أخطاء تحكمت فيها جزئيات”. وتابع مدرب الوداد “كانأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا