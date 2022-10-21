وطنية
استقالة أعضاء هيأة المساواة بإمزورن
استقال أعضاء هيأة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي بإمزورن ، بسبب ما وصفوه ب ” غياب شبه تام لتواصل رئاسة المجلس الجماعي للمدينة مع مكونات الهيأة” بعد عدد من الاجتماعات والمراسلات، التي بادر أعضاء الهيأة إلى تنظيمها وتقديمها، تضمنت حسب البيان عددا من المقترحات والتوصيات”. أكمل القراءة »
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