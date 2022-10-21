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وطنية

استقالة‭ ‬أعضاء‭ ‬هيأة‭ ‬المساواة‭ ‬بإمزورن

منذ 3 دقائق
استقال‭ ‬أعضاء‭ ‬هيأة‭ ‬المساواة‭ ‬وتكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬ومقاربة‭ ‬النوع‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بإمزورن‭ ‬،‭ ‬بسبب‭  ‬ما‭ ‬وصفوه‭  ‬ب‭ ” ‬غياب‭ ‬شبه‭ ‬تام‭ ‬لتواصل‭ ‬رئاسة‭ ‬المجلس‭ ‬الجماعي‭ ‬للمدينة‭ ‬مع‭ ‬مكونات‭ ‬الهيأة‭” ‬بعد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاجتماعات‭ ‬والمراسلات،‭ ‬التي‭ ‬بادر‭ ‬أعضاء‭ ‬الهيأة‭ ‬إلى‭ ‬تنظيمها‭ ‬وتقديمها،‭ ‬تضمنت‭ ‬حسب‭ ‬البيان‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المقترحات‭ ‬والتوصيات‭”. ‬أكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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