حوادث
الجمارك تطارد الذهب المغشوش
حملة بالشرق أسفرت عن حجز كميات مهمة متلاعب في عيارها أو مجهولة المصدر فاجأت عناصر الجمارك التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بفاس، أخيرا، محلات لبيع الذهب بالجهة الشرقية، وحجزت كميات مهمة من الذهب نقلت إلى مقرها بفاس لإجراء الخبرة عليها، وتحديد الجزاءات والغرامات على المتورطين. وحسب مصادر “الصباح”،أكمل القراءة »
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