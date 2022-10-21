الرياضة
الشباب على المحك أمام الجزائر
وهبي حذر اللاعبين من الاستهانة بالمنافس وطالبهم بالفوز يواجه المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة نظيره الجزائري، اليوم (الجمعة)، انطلاقا من الثانية على ملعب السويس بمصر، لحساب الجولة الثانية من تصفيات منطقة شمال إفريقيا، المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للشباب. وبات المنتخب الوطني للشباب مطالبا بالفوز فيأكمل القراءة »
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