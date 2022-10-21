الرياضة
طبيب خنيفرة يؤدي مستحقات اللاعبين
صرف عبد الله حنيزير، طبيب شباب أطلس خنيفرة، راتب شتنبر للاعبين، قبل السفر إلى وجدة، الأسبوع الماضي، من أجل لقاء الاتحاد الوجدي، لحساب الدورة السادسة من بطولة القسم الوطني الثاني. وهدد اللاعبون بعدم إجراء الحصص التدريبية، والسفر إلى وجدة. ويعيش المكتب المسير للفريق الخنيفري، انقسامات كثيرة، بينأكمل القراءة »
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