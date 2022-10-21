الصباح الفني
بلبل يغني “غير نتيا”
أصدر الفنان عثمان بلبل أحدث أعماله الفنية بعنوان “غير نتيا”، عبر قناته الرسمية على موقع تحميل الفيديوهات “يوتوب”. وقال الفنان إن أغنية “غير نتيا” شبابية اختار من خلالها مزج إيقاعها بين اللاتينو والراي والشعبي، محاولا إبراز الطابع الغرناطي بها، وهي من كلمات الكاتب محمد أمير، وألحان محمدأكمل القراءة »
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