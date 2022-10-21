الرياضة
غيابات في قمة برشيد والزمامرة
يفتقد يوسفية برشيد ثلاثة عناصر مهمة، في مباراة القمة أمام نهضة الزمامرة، تجرى اليوم (الجمعة)، بالملعب البلدي ببرشيد، لحساب الدورة السابعة من بطولة القسم الثاني. ويغيب أيوب المودن وأيوب بوزيدي ومصطفى اليوسفي، بسبب الإصابة، بالمقابل يسترجع يوسفية برشيد، سفيان حريس وسعيد كرادة. ويعود حريس الذي استوفى عقوبةأكمل القراءة »
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