الصباح الفني
لمجرد: “تابعيني وحاسديني”
هذا حوار افتراضي، لم يجر في الواقع. لكنه محاولة خيالية لاستنطاق شخصيات فنية وثقافية وسياسية، لقول آراء ربما لا يصح البوح بها علنا، والأسئلة والإجابات من الخيال، لكن الأكيد أنها تحكي كثيرا عن الواقع…. في الحوار التالي نقترب من شخصية الفنان سعد لمجرد الذي اعتلى عرش ال”طوندونس”أكمل القراءة »
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