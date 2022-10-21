وطنية
أنظمة لدعم الاستثمارات المواطنة
أقر مشروع قانون-إطار بمثابة ميثاق للاستثمار أنظمة خاصة للدعم، تضاف إلى المنح المشتركة المنصوص عليها في القانون نفسه، تستفيد منها مشاريع الاستثمار التي يساوي، أو يفوق مبلغها إجماليا، أو عدد مناصب الشغل القارة، عتبة معينة ستحدد لاحقا. وستخصص الدولة منحة للاستثمار، تسمى “منحة ترابية”، تمنح لمشاريع الاستثمارأكمل القراءة »
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