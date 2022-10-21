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وطنية

أنظمة‭ ‬لدعم‭ ‬الاستثمارات‭ ‬المواطنة

منذ دقيقتين
أقر‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭-‬إطار‭ ‬بمثابة‭ ‬ميثاق‭ ‬للاستثمار‭ ‬أنظمة‭ ‬خاصة‭ ‬للدعم،‭ ‬تضاف‭ ‬إلى‭ ‬المنح‭ ‬المشتركة‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬نفسه،‭ ‬تستفيد‭ ‬منها‭ ‬مشاريع‭ ‬الاستثمار‭ ‬التي‭ ‬يساوي،‭ ‬أو‭ ‬يفوق‭ ‬مبلغها‭ ‬إجماليا،‭ ‬أو‭ ‬عدد‭ ‬مناصب‭ ‬الشغل‭ ‬القارة،‭ ‬عتبة‭ ‬معينة‭ ‬ستحدد‭ ‬لاحقا‭.‬ وستخصص‭ ‬الدولة‭ ‬منحة‭ ‬للاستثمار،‭ ‬تسمى‭ “‬منحة‭ ‬ترابية‭”‬،‭ ‬تمنح‭ ‬لمشاريع‭ ‬الاستثمار‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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