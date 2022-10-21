الصباح الفني
”غيثة” و”كاينة ظروف” جديد الروخ
قال المخرج ادريس الروخ إن افتتاح قاعات للسينما بالجديدة من شأنه إعطاء نفس جديد للمدينة على المستوى الفني والثقافي، وهي التي كانت في وقت سابق تحتضن عددا من القاعات السينمائية قبل الإجهاز عليها، متمنيا عودة الجمهور إلى قاعات السينما من أجل خلق فرجة ورواج سينمائي حقيقي. منأكمل القراءة »
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