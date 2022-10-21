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الصباح الفني

‭”‬غيثة‭” ‬و‭”‬كاينة‭ ‬ظروف‭” ‬جديد‭ ‬الروخ

منذ 7 دقائق
قال‭ ‬المخرج‭ ‬ادريس‭ ‬الروخ‭ ‬إن‭ ‬افتتاح‭ ‬قاعات‭ ‬للسينما‭ ‬بالجديدة‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬إعطاء‭ ‬نفس‭ ‬جديد‭ ‬للمدينة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الفني‭ ‬والثقافي،‭ ‬وهي‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬تحتضن‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬القاعات‭ ‬السينمائية‭ ‬قبل‭ ‬الإجهاز‭ ‬عليها،‭ ‬متمنيا‭ ‬عودة‭ ‬الجمهور‭ ‬إلى‭ ‬قاعات‭ ‬السينما‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خلق‭ ‬فرجة‭ ‬ورواج‭ ‬سينمائي‭ ‬حقيقي‭.‬ من‭أكمل القراءة »

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منذ 7 دقائق


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