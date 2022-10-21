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مجتمع

إرضاء‭ ‬الخواطر‭ ‬بـ‭ “‬سندات‭ ‬الطلب‭”‬

منذ 4 دقائق
سندات‭ ‬الطلب‭ ‬استخدمت‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬الحديقة‭ ‬العربية‭            (‬أرشيف‭)‬
شركات‭ ‬للتنمية‭ ‬المحلية‭ ‬سلمت‭ ‬أذونات‭ ‬لشراء‭ ‬المنتوجات‭ ‬نفسها‭ ‬موضوع‭ ‬صفقات‭ ‬واتفاقيات‭ ‬عمومية كشفت‭ ‬معطيات‭ ‬جديدة‭ ‬حصلت‭ ‬عليها‭ “‬الصباح‭” ‬أن‭ ‬شركات‭ ‬للتنمية‭ ‬المحلية‭ ‬بالبيضاء‭ ‬تستغل‭ ‬الفراغ‭ ‬وانعدام‭ ‬المراقبة،‭ ‬وكسل‭ ‬لجان‭ ‬التتبع،‭ ‬لفسح‭ ‬المجال‭ ‬أمام‭ ‬ممارسات‭ ‬تندرج‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬العمل‭ ‬المشبوه،‭ ‬الذي‭ ‬يقتضي‭ ‬تدخل‭ ‬الأجهزة‭ ‬المالية‭ ‬المكلفة‭ ‬بالتفتيش‭.‬ ومن‭أكمل القراءة »

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