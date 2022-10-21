مجتمع
إرضاء الخواطر بـ “سندات الطلب”
شركات للتنمية المحلية سلمت أذونات لشراء المنتوجات نفسها موضوع صفقات واتفاقيات عمومية كشفت معطيات جديدة حصلت عليها “الصباح” أن شركات للتنمية المحلية بالبيضاء تستغل الفراغ وانعدام المراقبة، وكسل لجان التتبع، لفسح المجال أمام ممارسات تندرج في إطار العمل المشبوه، الذي يقتضي تدخل الأجهزة المالية المكلفة بالتفتيش. ومنأكمل القراءة »
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