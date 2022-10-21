الرياضة
وفاة لاعب مغربي تثير ضجة ببلجيكا
أصيب بأزمة قلبية أثناء مباراة للهواة والمسؤولون يطالبون بفحوصات توفي المغربي إبراهيم، لاعب كورت سانتيتيان، (19 سنة)، خلال المباراة التي جمعت فريقه بنادي إيتر، لحساب منافسات الدوري البلجيكي هواة، بسبب أزمة قلبية، عجلت برحيله، رغم التدخلات الطبية، التي قام بها الطاقم الطبي في الملعب. وكشفت الصحف البلجيكيةأكمل القراءة »
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