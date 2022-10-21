وطنية
افتحاص مالية “أنابيك”
صرف الملايير لتوفير “وظائف ملغومة” في ظل ضعف الموارد البشرية وتفشي الوساطات سيجري افتحاص مالية الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، مركزيا وجهويا، لتدقيق أوجه صرف الملايير على مؤسسة لها فروع، ولا توفر الشغل لملايين الباحثين عنه، خاصة من حاملي الشهادات الجامعية العليا، في ظل وجود تنافس وزاريأكمل القراءة »
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