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أســــــرة

الدجاج بالدغميرة والمملحات

منذ 28 ثانية
المقادير  3 دجاجات البصل الثوم التوابل :ملح، وفلفل اسود، وخرقوم، وزنجبيل و”بسيبيسة” و”قعقلة” كزبرة و بقدونس الزعفران الزيت القليل من الهريسة “الحامض المصير” مقادير المملحات: جبن سوريمي عجين الفيلو طريقة التحضير نضع في إناء الطحانة الكهربائية التوابل ونضيف الكزبرة  والمقدونس و”الحامض المصير”، نطحن جميع المكونات ونضعها في إناءأكمل القراءة »

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منذ 28 ثانية


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