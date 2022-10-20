أســــــرة
الدجاج بالدغميرة والمملحات
المقادير 3 دجاجات البصل الثوم التوابل :ملح، وفلفل اسود، وخرقوم، وزنجبيل و”بسيبيسة” و”قعقلة” كزبرة و بقدونس الزعفران الزيت القليل من الهريسة “الحامض المصير” مقادير المملحات: جبن سوريمي عجين الفيلو طريقة التحضير نضع في إناء الطحانة الكهربائية التوابل ونضيف الكزبرة والمقدونس و”الحامض المصير”، نطحن جميع المكونات ونضعها في إناءأكمل القراءة »
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