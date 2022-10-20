الرياضة
ضربة موجعة لجيمس
أعلن تشيلسي تعرض مدافعه الدولي ريس جيمس، لإصابة في الركبة، ستغيبه عن مباريات كأس العالم بقطر، رفقة منتخب بلاده إنجلترا. وأوضح الفريق اللندني أن اللاعب سيخضع لعلاج مكثف، سيغيبه عن الملاعب لمدة تصل إلى ثمانية أسابيع، وهو ما يعني غيابه عن مباريات كأس العالم الشهر المقبل. ويعتبرأكمل القراءة »
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