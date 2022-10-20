فارس كتبت الإعلامية علا فارس ستوري على “إنستغرام” جاء فيه “إن شخصا واحدا خطأ وقرارا واحدا خطأ يمكن أن يدمرك أو ينهيك… اختاروا بعناية وإن اخطأتم تراجعوا قبل فوات الأوان”. الأشراقي كتب الفنان محمد الأشراقي تدوينة جاء فيها “الموهبة لا تكفي لتحقيق النجاح في الفن، بل لاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا