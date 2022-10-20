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الصباح الفني

منذ 10 دقائق
فارس كتبت‭ ‬الإعلامية‭ ‬علا‭ ‬فارس‭ ‬ستوري‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬جاء‭ ‬فيه‭ “‬إن‭ ‬شخصا‭ ‬واحدا‭ ‬خطأ‭ ‬وقرارا‭ ‬واحدا‭ ‬خطأ‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يدمرك‭ ‬أو‭ ‬ينهيك‭… ‬اختاروا‭ ‬بعناية‭ ‬وإن‭ ‬اخطأتم‭ ‬تراجعوا‭ ‬قبل‭ ‬فوات‭ ‬الأوان‭”.‬ الأشراقي كتب‭ ‬الفنان‭ ‬محمد‭ ‬الأشراقي‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬الموهبة‭ ‬لا‭ ‬تكفي‭ ‬لتحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬الفن،‭ ‬بل‭ ‬لا‭أكمل القراءة »

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منذ 10 دقائق


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