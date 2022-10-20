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الرياضة

صراع محتدم على بيلينغهام

منذ 22 ثانية
ارتفعت حدة صراع أندية أوربية كثيرة، على الموهبة الإنجليزية جود بيلينغهام، لاعب دورتموند، قبل “الميركاتو” الشتوي المقبل. ودخلت أندية كثيرة الصراع، أهمها ليفربول ومانشستر سيتي وريال مدريد ومانشستر يونايتد، إذ يرون في اللاعب، النجم الأوربي المقبل، بعدما قدم مستوى رائعا رفقة دورتموند في الموسمين الماضيين. ويعتبر بيلينغهام،أكمل القراءة »

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منذ 22 ثانية


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