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3 فنانات في حفل إيف سان لوران
كوكس: المتحف فرنسي الجنسية بروح مغربية اعتبر ماديسون كوكس، مدير متحف إيف سان لوران بمراكش، والمسؤول عن حدائق “ماجوريل”، أن اختيار ساحة “جامع لفنا” لإحياء حفل فني بمناسبة الذكرى الخامسة لافتتاح المتحف، تكريم لأهل مراكش والشباب المغربي، الذي عليه أن يعرف أن بلاده تزخر بالعديد من مصادرأكمل القراءة »
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