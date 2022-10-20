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وطنية

تحرير‭ ‬الملك‭ ‬العمومي‭… ‬موضة‭ ‬مستفزة

منذ 33 ثانية
إحدى‭ ‬عمليات‭ ‬الهدم‭ ‬بالبيضاء‭         (‬عبد‭ ‬الحق‭ ‬خليفة‭)‬
السلطات‭ ‬تعمل‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬القانون‭ ‬وتفعل‭ ‬مبدأ‭ ‬‮«‬زرعوا‭ ‬فأكلنا‭ ‬ونزرع‭ ‬فيأكلون‮»‬ تجددت‭ ‬هذه‭ ‬الأيام‭ ‬موضة‭ ‬شروع‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬هدم‭ ‬واجهات‭ ‬المقاهي‭ ‬والمطاعم‭ ‬والأجزاء‭ ‬البارزة‭ ‬التي‭ ‬تحتل‭ ‬الرصيف،‭ ‬وانطلقت‭ ‬بعيد‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬استواء‭ ‬القياد‭ ‬الجدد‭ ‬على‭ ‬كراسي‭ ‬المسؤولية،‭ ‬لتطرح‭ ‬استفهامات‭ ‬عريضة‭ ‬حول‭ ‬الرسائل‭ ‬المشفرة‭ ‬التي‭ ‬تريد‭ ‬السلطات‭أكمل القراءة »

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منذ 33 ثانية


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