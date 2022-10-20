وطنية
تحرير الملك العمومي… موضة مستفزة
السلطات تعمل بعيدا عن القانون وتفعل مبدأ «زرعوا فأكلنا ونزرع فيأكلون» تجددت هذه الأيام موضة شروع السلطات في هدم واجهات المقاهي والمطاعم والأجزاء البارزة التي تحتل الرصيف، وانطلقت بعيد أيام قليلة من استواء القياد الجدد على كراسي المسؤولية، لتطرح استفهامات عريضة حول الرسائل المشفرة التي تريد السلطاتأكمل القراءة »
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