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الصباح الفني

عمور‭ ‬في‭ “‬أرض‭ ‬المونديال‭”‬

منذ 26 ثانية
من‭ ‬كواليس‭ ‬تصوير‭ ‬الكليب‭          (‬خاص‭)‬
انضم‭ ‬المغني‭ ‬حاتم‭ ‬عمور‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬الفنانين‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬أغنية‭ “‬أرض‭ ‬المونديال‭” ‬الاستعراضية،‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬المؤسسة‭ ‬القطرية‭ ‬للإعلام،‭ ‬والتي‭ ‬ستعرض‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬القنوات‭ ‬القطرية‭ ‬والعربية‭ ‬المهتمة‭ ‬بكأس‭ ‬العالم،‭ ‬بعد‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬الميكساج‭ ‬والمونتاج‭ ‬النهائي‭.‬ وتعتبر‭ ‬الأغنية،‭ ‬والتي‭ ‬تعرف‭ ‬مشاركة‭ ‬فنانين‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬المشاركة‭أكمل القراءة »

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منذ 26 ثانية


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