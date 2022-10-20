الصباح الفني
عمور في “أرض المونديال”
انضم المغني حاتم عمور إلى قائمة الفنانين المشاركين في أغنية “أرض المونديال” الاستعراضية، والتي تعد من إنتاج المؤسسة القطرية للإعلام، والتي ستعرض على كل القنوات القطرية والعربية المهتمة بكأس العالم، بعد الانتهاء من عملية الميكساج والمونتاج النهائي. وتعتبر الأغنية، والتي تعرف مشاركة فنانين من الدول العربية المشاركةأكمل القراءة »
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