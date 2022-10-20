الرياضة
نونيز يثير الجدل بليفربول
أثار الأوروغواياني داروين نونيز، لاعب ليفربول، الجدل أخيرا، بتصريحات قال فيها إنه لا يفهم شيئا في كلام مدربه الألماني، يورغن كلوب. وأوضح نونيز في تصريحات صحافية، أنه يدخل المباريات في بعض الأحيان، دون أن يفهم المطلوب منه، لأنه بكل بساطة لا يفهم لغة كلوب، وتعليماته، ويستعين فقطأكمل القراءة »
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