الرياضة
فيليكس يثور في وجه أتلتيكو
ذكرت الصحافة الإسبانية أن البرتغالي جواو فيليكس، ثار في وجه مسؤولي أتلتيكو مدريد، بسبب قلة مشاركته في المباريات، وهو وضع اعتبره “غير مقبول”. وأوضحت الصحافة نفسها أن فيليكس طلب توضيحات من المدرب دييغو سيميوني، ومسؤولي الفريق، وهدد بالرحيل، واعتبر أن إجلاسه كثيرا على دكة الاحتياط لا يروقأكمل القراءة »
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