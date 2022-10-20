حوادث
انتهاء التحقيق مع رئيس جماعة سيدي إسماعيل
الجاحظ أكد أن القضية لا علاقة لها بالمال العام وحركتها حسابات انتخابية أنهى قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، أخيرا، الاستماع إلى عبد الواحد الجاحظ، رئيس الجماعة الترابية لسيدي إسماعيل، على خلفية اتهامه من قبل جمعية حقوقية بالنصب والتزوير وارتباط ذلك بالمال العام. وفي التفاصيل، حرك حقوقيونأكمل القراءة »
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