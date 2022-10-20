الصباح الفني
الحرفي تمارس “عبورا” قصصيا
الكوهن يحلل المجموعة الجديدة التي تناولت فيها كاتبتها قضايا المرأة صدر حديثا للكاتبة والقاصة آمال الحرفي مجموعة قصصية اختارت لها عنوان “عبور” عن منشورات الراصد الوطني للنشر، وبغلاف للتشكيلي عبد اللطيف العمراوي. وكتب الباحث أمين الكوهن معلقا على المجموعة الجديدة للحرفي قائلا ” وحتى تكون وفية لتيمةأكمل القراءة »
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