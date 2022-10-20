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الصباح الفني

الحرفي‭ ‬تمارس‭ “‬عبورا‭” ‬قصصيا

منذ 24 ثانية
غلاف‭ ‬الكتاب‭              (‬خاص‭)‬
الكوهن‭ ‬يحلل‭ ‬المجموعة‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تناولت‭ ‬فيها‭ ‬كاتبتها‭ ‬قضايا‭ ‬المرأة صدر‭ ‬حديثا‭ ‬للكاتبة‭ ‬والقاصة‭ ‬آمال‭ ‬الحرفي‭ ‬مجموعة‭ ‬قصصية‭ ‬اختارت‭ ‬لها‭ ‬عنوان‭ “‬عبور‭” ‬عن‭ ‬منشورات‭ ‬الراصد‭ ‬الوطني‭ ‬للنشر،‭ ‬وبغلاف‭ ‬للتشكيلي‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬العمراوي‭.‬ وكتب‭ ‬الباحث‭ ‬أمين‭ ‬الكوهن‭ ‬معلقا‭ ‬على‭ ‬المجموعة‭ ‬الجديدة‭ ‬للحرفي‭ ‬قائلا‭ ” ‬وحتى‭ ‬تكون‭ ‬وفية‭ ‬لتيمة‭أكمل القراءة »

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منذ 24 ثانية


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