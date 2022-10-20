الرياضة
تكريم ملكي لكروس
كرم ريال مدريد لاعبه الألماني توني كروس، بعد وصوله للمباراة 250 بقميص النادي، قبل أيام، خلال مباراة “الكلاسيكو” أمام برشلونة. وصفق عشرات الآلاف لكروس، قبل بداية المباراة، مهنئين إياه للمكانة التي وصل إليها رفقة الفريق الإسباني، إذ يلعب له منذ 2014، حين قدم من بايرن ميونيخ. ولمأكمل القراءة »
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