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النصب بشركات وهمية في مشاريع الدولة

منذ 3 ثواني
حصلت على صفقات دون مراجعة وثائقها ومسيروها استغلوا إعفاءات جمركية لاستيراد سلع والاتجار فيها كشفت شكايات رفعت إلى القضاء، تورط مستثمرين في النصب على الدولة ومؤسسات مالية باستعمال شركات وهمية أو مزدوجة، خلال توقيع اتفاقيات للإشراف على إنجاز مشاريع اقتصادية واجتماعية، ما مكنهم من تحقيق أرباح تقدرأكمل القراءة »

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منذ 3 ثواني


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