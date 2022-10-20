حوادث
تجريم “الزواج غير الموثق”
فتح المشرع مجال إثبات الزواج بغير العقد المكتوب لا يعد سوى استثناء من القاعدة 3/1 لا يتصور إثبات رابطة الزواج إلا بموجب عقد زواج رسمي مكتوب طبق الشكل المفروض قانونا، وهو أمر ينسجم مع أهمية الكتابة لتوثيق العقود والتصرفات وحماية الحقوق والمراكز القانونية الناتجة عنها، سيما أمامأكمل القراءة »
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