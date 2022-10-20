حوادث
اغتصاب مختل عقليا وتصويره
أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخريبكة، الاثنين الماضي، بوضع المتهم الرئيسي باغتصاب وتصوير، مختل عقليا رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، بالسجن المحلي للمدينة، واحالته على الغرفة الجنحية التلبسية للبت في الملف، في جلسته العلنية التي انعقدت خلال اليوم نفسه. وتابعت عدة فعاليات جمعوية وحقوقية تفاصيل الفضيحة الغريبة عنأكمل القراءة »
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