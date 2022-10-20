حوادث
أشرطة جنسية تجر رئيس جماعة للتحقيق
البحث جار عن فتاة بالحوز وتفتيش المنزل لكشف مسرب “الفيديوهات” أطلقت مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بالحوز، في الساعات الأولى من أول أمس (الثلاثاء)، سراح رئيس جماعة أمزميز بعد البحث معه حول الشريط الجنسي، الذي انتشر أخيرا في مواقع التواصل الاجتماعي. وأشارت مصادر “الصباح” إلى أن المعنيأكمل القراءة »
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