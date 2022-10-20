خاص
الملك يسرع ورش الاستثمار
مجلس الوزراء صادق على مشروع قانون المالية ومراسيم واتفاقيات ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، أول أمس (الثلاثاء)، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم 2023، والمصادقة على مشروع ظهير شريف، ومشاريع قوانين تنظيمية، اثنان منهاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا