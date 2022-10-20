خاص
تدابير لتحسين الدخل
أقر المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس، عددا من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين دخل عدد من الفئات، من بينها تسهيل الولوج للسكن، إذ جرى إقرار دعم مباشر من قبل الدولة لفائدة الفئات المستهدفة. كما اهتم جلالته بالعدالة المجالية عبر سن مقترحات في مشروع قانون مالية 2023أكمل القراءة »
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