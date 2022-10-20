خاص
تعيين بنشعبون مديرا لصندوق الاستثمار
الصندوق يهدف إلى مواكبة تنزيل قانون الإطار وإنعاش مساهمة القطاع الخاص أعلن الملك محمد السادس عن تعيين محمد بنشعبون، سفير المغرب في باريس، مديرا عاما لصندوق محمد السادس للاستثمار. وأوضح بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني، أن تعيين بنشعبون، جاء طبقا لأحكام الفصل 49أكمل القراءة »
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