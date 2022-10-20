خاص
القضاء أولوية القاضي الأول
الملك يصادق على تعديلات مهمة لقوانين السلطة القضائية بعد قرابة الخمس سنوات على تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في إطار التنزيل الفعلي لاستقلال السلطة القضائية، أظهرت التجربة العملية ضرورة إدخال تعديلات على القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة. أهمية القضاء في الأجندة الملكية،أكمل القراءة »
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