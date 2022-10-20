حوادث
سرقات تورط موظفين بالتعليم
اختفاء جرارين ومعدات ومتلاشيات وطاولات يفجر الفضيحة كشفت تحقيقات قادتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة، عن تورط أربعة موظفين أمرت النيابة العامة بمتابعة اثنين منهم في حالة اعتقال (رئيس مكتب التجهيز والممتلكات، ومساعد تقني يعمل بإعدادية ابن تومرت)، ليتم بعد ذلك تحويل الملف على غرفةأكمل القراءة »
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