حوادث
اعتقال مروج “قرقوبي”
أوقفت مصالح الأمن بمراكش، نهاية الأسبوع الماضي، شخصا من ذوي السوابق، يبلغ من العمر 33 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتزوير وصفات طبية واستعمالها في اقتناء وترويج الأقراص الطبية المخدرة. وأكد مصدر مطلع أن عناصر من فرقة مكافحة العصابات، تمكنت من الإطاحة بالمشتبه فيه، خلالأكمل القراءة »
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