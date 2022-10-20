حوادث
تفكيك شبكة للنصب على راغبين في الهجرة
وضع 4 أشخاص أعمارهم بين 27 و58 سنة، بينهم امرأة، رهن الحراسة النظرية بعدما اعتقلتهم عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح «ديستي»، للاشتباه في تكوينهم شبكة مختصة في النصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة. وفككت هذه الشبكة بعد البحثأكمل القراءة »
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