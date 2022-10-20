حوادث
مصرع امرأة في حادثة سير بالحسيمة
لقيت امرأة مصرعها وأصيب أربعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، ضمنهم ثلاث نساء وطفل لا يتجاوز عمره أربع سنوات، في حادثة سير، شهدتها الطريق الجهوية رقم 509 الرابطة بين إقليمي الحسيمة وتاونات صباح الاثنين الماضي. وأفادت مصادر مطلعة، أن الحادثة التي وقعت في أعلى دوار ” لعزيب بونصريأكمل القراءة »
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