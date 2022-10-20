حوادث
سقوط لصوص الأسلاك النحاسية بطنجة
أطاحت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمنطقة ملوسة (إقليم فحص أنجرة)، السبت الماضي، بأربعة أشخاص يشكلون عصابة إجرامية متخصصة في سرقة الأسلاك النحاسية والأحبال الكهربائية، بعد أن نفذوا عدة عمليات وخربوا أوراش ومعدات بعض الشركات والمركبات الصناعية بالمنطقة. واعتقل المعنيون، الذين تتراوح أعمارهم بين 24 سنة و38،أكمل القراءة »
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