أخبار الصباح
أخبار الصباح
< ضريبة طالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بمواصلة خفض الضريبة على الشركات الصناعية، والمبادرة إلى خفض ضرائب الشركات العاملة بالقطاعات الأخرى. ومن بين الاقتراحات التي تقدم بها ممثل الباطرونا لأخذها بعين الاعتبار في مشروع القانون المالي، خفض نقطتين، لتصل إلى 24 في المائة بالنسبة إلى الشركات الصناعية،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا