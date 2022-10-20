افتتاحية
الفضيحة
اتفق 234 عضوا بمجلس النواب على غياب مذل، أول أمس (الثلاثاء)، في جلسة للمصادقة على مشروع قانون ميثاق الاستثمار. 234 نائبا ونائبة للأمة أجمعوا على الاستهتار بقضايا الأمة والتنكيل بها في واضحة النهار، وتعاقدوا على الضحك على ذقون 34 مليون مغربي، وهم بذلك يضربون قواعد الأخلاق والتربية،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا