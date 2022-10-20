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الصباح الفني

اعتابو‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬بأوربا

منذ 10 ثواني
نجاة‭ ‬اعتابو‭ (‬خاص‭)‬
تستعد‭ ‬الفنانة‭ ‬نجاة‭ ‬اعتابو‭ ‬للقيام‭ ‬بجولة‭ ‬فنية‭ ‬في‭ ‬أوربا‭ ‬ستحط‭ ‬فيها‭ ‬الرحال‭ ‬بعدة‭ ‬دول‭ ‬للقاء‭ ‬أبناء‭ ‬الجالية‭ ‬المغربية،‭ ‬حيث‭ ‬سيكونون‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬مع‭ ‬أدائها‭ ‬باقة‭ ‬من‭ ‬أنجح‭ ‬أعمالها‭ ‬الشعبية‭.‬ وستكون‭ ‬أولى‭ ‬محطات‭ ‬الجولة‭ ‬الفنية‭ ‬لاعتابو‭ ‬بلندن‭ ‬يوم‭ ‬تاسع‭ ‬وعشرين‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬حيث‭ ‬ستحيي‭ ‬حفلا‭ ‬فنيا‭ ‬على‭ ‬هامش‭أكمل القراءة »

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منذ 10 ثواني


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