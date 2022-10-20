الصباح الفني
اعتابو في جولة بأوربا
تستعد الفنانة نجاة اعتابو للقيام بجولة فنية في أوربا ستحط فيها الرحال بعدة دول للقاء أبناء الجالية المغربية، حيث سيكونون على موعد مع أدائها باقة من أنجح أعمالها الشعبية. وستكون أولى محطات الجولة الفنية لاعتابو بلندن يوم تاسع وعشرين أكتوبر الجاري، حيث ستحيي حفلا فنيا على هامشأكمل القراءة »
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