أســــــرة
العزوف عن الزواج… التحدي
علوي أمراني قال إن الجيل الحالي أقل نضجا اعتبر مهدي علوي أمراني، مختص في العلاج السلوكي المعرفي والعلاج الأسري النسقي في حديثه ل”الصباح” أن العزوف عن الزواج من قبل شريحة واسعة من الشباب من الجنسين يعتبر بمثابة تحد كبير يواجهه المجتمع في ظل ارتفاع الظاهرة. وأضاف علويأكمل القراءة »
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