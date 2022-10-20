اذاعة وتلفزيون
“موضوع اليوم” على “ميدي 1 تيفي”
سيكون مشاهدو قناة “ميدي1 تيفي” اليوم (الخميس)، ابتداء من الساعة 11 والنصف صباحا، على موعد من حلقة جديدة من البرنامج “موضوع اليوم” الذي يشرف على تقديمه محمد بورويص. ويعد “موضوع اليوم” برنامجا حواريا يوميا يناقش قضايا الساعة الأكثر راهنية. ويستضيف البرنامج مسؤولين وخبراء وفاعلين في شتى المجالاتأكمل القراءة »
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