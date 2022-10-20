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مجتمع

حافلات‭ ‬فاس‭… ‬قبور‭ ‬متحركة

منذ 3 ثواني
حافلات‭ ‬فاس‭... ‬قبور‭ ‬متحركة
مسيرات‭ ‬الغضب‭ ‬تزداد‭ ‬يوميا‭ ‬وجمعيات‭ ‬حقوقية‭ ‬تتدخل‭ ‬وشباب‭ ‬أطلق‭ ‬‮«‬هاشتاغ‮»‬‭ ‬يتوسع توسعت‭ ‬رقعة‭ ‬الغضب‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬خدمات‭ ‬شركة‭ “‬سيتي‭ ‬باص‭” ‬المفوض‭ ‬لها‭ ‬قطاع‭ ‬النقل‭ ‬الحضري‭ ‬بفاس،‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭. ‬وارتفع‭ ‬منسوب‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬اليومية‭ ‬سيما‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الطلبة‭ ‬بموقعي‭ ‬سايس‭ ‬وظهر‭ ‬المهراز،‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬حملة‭ ‬افتراضية‭ ‬على‭ ‬شكل‭أكمل القراءة »

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منذ 3 ثواني


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