مجتمع
حافلات فاس… قبور متحركة
مسيرات الغضب تزداد يوميا وجمعيات حقوقية تتدخل وشباب أطلق «هاشتاغ» يتوسع توسعت رقعة الغضب من سوء خدمات شركة “سيتي باص” المفوض لها قطاع النقل الحضري بفاس، بشكل غير مسبوق. وارتفع منسوب الاحتجاجات اليومية سيما من قبل الطلبة بموقعي سايس وظهر المهراز، تزامنا مع حملة افتراضية على شكلأكمل القراءة »
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