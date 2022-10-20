حوادث
12 سنة لمغتصب ابنيه
رئيس جنايات الرباط أمر بإخلاء قاعة الجلسة وأجرى محاكمة سرية بحضور الطفلين وأمهما أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط، مساء الاثنين الماضي، حكما مشددا ب12 سنة سجنا نافذا في حق أب وجهت إليه اتهامات بهتك عرض ابنيه (طفل وطفلة)، المتراوح عمراهما ما بين خمس سنوات وعشر. واهتزت قاعةأكمل القراءة »
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