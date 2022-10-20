الرياضة
كواليس الفرق
الوداد الرياضي حدد الوداد الرياضي مدة غياب جلال الداودي، لاعب وسط الفريق، عن الميادين في أربعة أسابيع، ما يعني غيابه رسميا عن الديربي المرتقب نهاية الأسبوع الجاري. وأصيب الداودي بالتواء في الكاحل، في مباراة فريقه الأحد الماضي، أمام ريفرز النيجيري، ضمن إياب الدور المؤهل لدور المجموعات لعصبةأكمل القراءة »
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