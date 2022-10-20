الرياضة
رسالة رياضية: إضرابات
إضراب لاعبي مولودية وجدة هذا الأسبوع، بعد إضراب لاعبي أولمبيك خريبكة، يؤكد شيئا واحدا، هو أن هناك خللا كبيرا في التوازن المالي للأندية الوطنية، وفي العلاقة بين النادي واللاعب. هذا الخلل تأكد أيضا من خلال كثرة النزاعات المعروضة على اللجنة المعنية بالجامعة والاتحاد الدولي ومحكمة التحكم الرياضيةأكمل القراءة »
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