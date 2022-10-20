fbpx
الرياضة

رسالة رياضية: إضرابات

منذ 9 ثواني
عبد الإله المتقي
إضراب لاعبي مولودية وجدة هذا الأسبوع، بعد إضراب لاعبي أولمبيك خريبكة، يؤكد شيئا واحدا، هو أن هناك خللا كبيرا في التوازن المالي للأندية الوطنية، وفي العلاقة بين النادي واللاعب. هذا الخلل تأكد أيضا من خلال كثرة النزاعات المعروضة على اللجنة المعنية بالجامعة والاتحاد الدولي ومحكمة التحكم الرياضيةأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 9 ثواني


زر الذهاب إلى الأعلى