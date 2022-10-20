مجتمع
تجويد العرض الجامعي بجهة بني ملال
وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووالي الجهة ورئيس الجهة، على اتفاقية إطار عام تحدد أهداف التعاون والشراكة من أجل انجاز مجموعة من المشاريع التي تهدف إلى تجويد مستوى التعليم العالي بالجهة، والرفع من مستوى الخدمات الصحية لفائدة سكانها، والمساهمة في استكمال هياكل القطب الجامعي الكبيرأكمل القراءة »
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