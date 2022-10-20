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مجتمع

تجويد‭ ‬العرض‭ ‬الجامعي‭ ‬بجهة‭ ‬بني‭ ‬ملال

منذ 8 ثواني
وقع‭ ‬وزير‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي‭ ‬والابتكار،‭ ‬ووالي‭ ‬الجهة‭ ‬ورئيس‭ ‬الجهة،‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬إطار‭ ‬عام‭  ‬تحدد‭ ‬أهداف‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬انجاز‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭  ‬تجويد‭ ‬مستوى‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬بالجهة،‭ ‬والرفع‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬لفائدة‭ ‬سكانها،‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬استكمال‭ ‬هياكل‭ ‬القطب‭ ‬الجامعي‭ ‬الكبير‭أكمل القراءة »

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منذ 9 ثواني


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